Así luce Roxana Muñoz a ocho días de comenzar una extrema dieta

View this post on Instagram

Con 8 días de ayuno y cero hambre!!😉😳😁. He perdido muy poca masa muscular . . Único síntoma es cansancio pero es normal y es parte de esto . Les dejo un cariñoso saludos a todos mis amigos, amigas y familia que me siguen y que me han apoyado siempre . Gracias , gracias , gracias .🌹😘