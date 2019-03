Hermana de Michael Jackson admitió culpabilidad del cantante en casos de pedofilia

En medios de las repercusiones que ha causado el documental “Leaving Neverland”, estos días reapareció una entrevista donde la Toya Jackson acusó a su hermano de pedofilia.

Se trata de una conversación de la mujer con MTV en 1993, donde señaló que “Michael es mi hermano y lo amo mucho, pero yo no puedo y no voy a ser una colaboradora silenciosa de los crímenes contra niños pequeños e inocentes”.

“He visto cheques a nombre de los padres de estos niños”, agregó.

En esa misma línea, en el registro audiovisual Toya señala que “amo mucho a Michael y lo siento, pero lo siento aún más por estos niños, porque ya no tienen vida. Por qué no se detienen y piensan por un segundo y me dicen qué hombre de 35 años va a tomar un niño pequeño y se va a quedar con él durante 30 días. Y va a tomar otro niño y quedarse con él durante cinco días en una habitación, sin salir nunca”.