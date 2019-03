Camila Recabarren hace sentida reflexión sobre la maternidad

La ex Miss Chile aseguró que cambió su forma de ser.

Camila Recabarren se caracteriza por su espontaneidad y buen humor, hecho que está evidenciado en sus redes sociales donde constantemente está publicando fotos y videos.

Sin embargo, en una de sus últimas imágenes la ex Miss Chile se mostró más reflexiva, ya que entregó un sentido mensaje sobre lo que significó el nacimiento de su hija.

“El día uno decidí comenzar a ser mejorar persona, y comenzar una vida de aprendizaje, ya que antes no quería ver, ni mucho menos detenerme en qué me estaba equivocando. Todos estos cambios para darle el mejor ejemplo a ella, y eso solo se consigue trabajando en mis comportamientos y actitudes día a día, y todo el tiempo estar autoanalizándome… donde podría haber seguido siendo la persona de mierda que era, que ni mi familia me aguantaba”, sostuvo Camila.

