"Espero sea una mejor persona": Ex compañera de Camila Recabarren enciende Instagram con acusación de bullying

La ex Miss Chile Camila Recabarren nuevamente está en el ojo del huracán, esta vez en su misma cuenta de Instagram donde se ha desarrollado un amplio debate respecto al bullying.

Todo comenzó cuando la ex chica reality publicó una foto de antaño cuando jugaba básquetbol, con el siguiente mensaje: “Wna que brutal !!! En el baúl de los recuerdos foto de mi adolescencia.

Basquetbolista forever 🏀” (sic).

“No al ciberacoso , subo esta foto a propósito porque sé que da para decirme lo distinta que me veo (como niño, tan morena, tan feita, nose 🤷🏻‍♀️) pero a mi ya no me afecta el bullying xq estoy segura de lo que soy y me amo… pero a esa edad, a la edad que pasan los chicos es terrible el daño que causamos”, agregó.

“Nunca te des por vencida porque no te imaginas lo que la vida te tiene preparado, pero eso si, no debes bajar los brazos, ok? Tantas veces me molestaron pero siempre seguí, siempre me ponía metas y que rico es trabajar para cumplirlas , feliz de donde he llegado junto al apoyo que me da mi familia ❤️ #siemprenegra #nuncainnegra”, finalizó.

Pese a que fue aplaudida por varios, hubo un comentario que marcó la dinámica de las siguientes reacciones: una ex compañera de colegio la acusó de bullying.

“Como tu ex compañera de básica en el Germán Riesco te recuerdo el bullying que me hacías por mis lentes, sin mencionar los empujones en los pasillos. Espero hagas memoria”, escribió la usuaria.

“Creo que es difícil para ella reconocer sus errores del pasado, espero sea una mejor persona”, agregó.

De inmediato llovieron los comentarios donde en su mayoría los seguidores defendieron a Camila. ¿Será cierto?, ¿le pedirá disculpas?