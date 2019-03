Julio César Rodríguez reveló complejo momento de salud que vivió Tonka Tomicic por alergia

Este lunes Chilevisión estrenó su nuevo formato de matinal, el cual cuenta con dos bloques: “Contigo en la mañana”, conducido por Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez y el segundo, “Viva la Pipol”, por Pamela Díaz, Jean-Philippe Cretton y Felipe Vidal.

No obstante, el primer bloque estuvo marcado por una revelación que sorprendió a mucho y tenía como protagonista a Tonka Tomicic.

En el panel se conversaba sobre el shock anafiláctico que sufrió el exproductor de “Buenos Días a Todos”, Gustavo Cariaga. Julio César Rodríguez interrumpió el momento para contar que a Tonka le habría ocurrido algo similar.

“Una vez la Tonka me contó que se comió un pollo en el desierto. Andaba en un viaje y le dio una alergia y Parived la salvó porque le dijo ‘sabí que tenemos que ir, viajar ahora’. Y ella dijo ‘no, si se me va a pasar, se me va a pasar’. Y llegaron después de horas de viaje a una clínica justito a inyectarla, justito”, narró el conductor.

El doctor Sebastián Ugarte se encontraba en el set y le consultaron sobre esto, a lo que aseguró que este problema puede ser bastante severo, incluso vital, si no se trata a tiempo.