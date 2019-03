La íntegra respuesta de Camila Recabarren tras ser "funada" por excompañera de colegio

Aprovechando aún la instancia que se generó el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, Camila Recabarren publicó una fotografía en donde se refirió al bullying en los adolescentes.

“Subo esta foto a propósito porque sé que da para decirme lo distinta que me veo (como niño, tan morena, tan feita, no sé) pero a mí ya no me afecta el bullying xq estoy segura de lo que soy y me amo…pero a esa edad, a la edad que pasan los chicos es terrible el daño que causamos”, comentó en la publicación.

No obstante, lo que de seguro no esperaba a ex Miss Chile fue una respuesta de una seguidora que habría sido compañera de ella en la básica, y la acusó de hacerle bullying.

“Como tu ex compañera de básica en el Germán Riesco, te recuerdo el bullying que me hacías por mis lentes, sin mencionar los empujones en los pasillos. Espero hagas memoria”, le comentó su excompañera en la publicación, lo que rápidamente causó polémica.

Recabarren respondió al comentario, de la mejor manera posible, pidiéndole perdón: “Hoy te pido disculpa porque yo en algún momento también lo cometí, y también me lo hicieron a mí, pero hoy he crecido, aprendí y madurado, y entendí lo malo que era”, replicó.

Aquí puedes ver las publicaciones: