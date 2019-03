Ex esposa de Jadue: "Él no estaba conmigo por cariño, sino que por necesidad"

Destacó que ella no se aprovechó de la situación económica.

Luego de que se emitiera la entrevista a María Inés Facuse en “Contigo en la Mañana”, la ex esposa de Sergio Jadue tuvo un contacto telefónico con el panel del matinal para entregar más detalles de su relación con el ex presidente de la ANFP.

“Yo nunca pensé que él me iba hacer lo que me hizo. Yo le dije que tratara a la gente con respeto, en ese sentido si me siento estafada. El no valoró nada”, manifestó

Luego agregó que el ex timonel del fútbol chileno “no estaba conmigo por cariño, sino que por necesidad”.

Una de las preguntas que surgió fue que si ella había disfrutado de las comodidades del dinero que apareció “misteriosamente” cuando su ex esposo estaba en la ANFP.

“Nunca tuve acceso a una tarjeta de gastos libres, la casa de La Cruz pudo haber sido el lujo mas grande, el que consistía en irme con mis hijos o amigos y hacer un asado”, sostuvo.

Finalmente, María Inés declaró que nunca se aprovechó de Jadue, ya que él trabajaba y ella se hacía cargo de los niños y de las cosas de la casa.