Hermano de Sebastián Leiva advierte de una serie de estafas en las que piden dinero en honor al "Cangri"

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento del ex chico reality Sebastián Leiva, más conocido como el “Cangri”, su hermano Nicolás denunció que se estaban llevando a cabo una serie de estafas, en las que pedían dinero para una supuesta colecta.

Información que dio a conocer la panelista de “Intrusos” Alejandra Valle, quien expresó que el hermano de Sebastián Leiva, tuvo que advertir de esta situación.

En este sentido, luego se que se realizara el funeral de “Cangri”, comenzaron a crearse diversos grupos en Facebook y WhatsApp, donde se solicita dinero a modo de cooperación para la familia.

“No entiendo muy bien por qué (hacen esto). Nosotros como familia no estamos llevando nada de esto. No entiendo de qué se trata ni qué están buscando”, fueron las palabras del hermano del ex chico reality, quien aprovechó de invitar a todos quienes sigan estos grupo, a que no caigan en estas estafas.

No obstante, afirmó que ellos nunca han pedido dinero a nadie, a través de ninguna red social.

Durante el programa de La Red afirmaron también que existen grupos cerrados de WhatsApp, con nombres tales como ‘Cangri forever’ o ‘Canfri for life’, donde realizan este tipo de estafas para pedir dinero.