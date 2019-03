"Machista de mier...": Tuiteros se dividen tras potente entrevista a ex esposa de Jadue

Algunos le dieron su apoyo.

Este martes se emitió en la entrevista a María Inés Facuse, la ex esposa de Sergio Jadue, quien habló con “Contigo en la Mañana” sobre cómo fue su vida junto al ex presidente de la ANFP.

“Decide separarse porque nuestra relación no venía bien, me vengo a este país para luchar y sacar a delante a mi familia y no vi apoyo”, comentó Facuse, destacando que ella era la necesitad que el tenía, ya que se encargaba de las cosas de la casa.

Durante la conversación con Julio César Rodríguez, María Inés se mostró bastante afectado por todo lo que ha ocurrido, ya que sufrió maltratos de parte del calerano.

Sin embargo, en las redes sociales aparecieron una serie de críticas hacia María Inés, ya que algunos televidentes no lo creían todo su testimonio y que se quejaba solamente ahora.

Por otro lado, otras personas la defendieron, debido a que no perdonan todas las cosas malas que hizo el ex timonel del fútbol chileno.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Le creo todos los episodios de violencia y maltrato a la esposa de Jadue, pero dudo q no haya aprovechado los dineros y arreglos que hizo Jadue siendo presidente de la @ANFPChile jamás debió llegar a ser lo q fue una persona tan corrupta. #ContigoCHV — karla (@karlasalinas) 12 de marzo de 2019

#jadue está de patio en serio, …tremenda entrevistas de la esposa de jadue — juan carlos alarcon (@alarcontvn) 12 de marzo de 2019

Y Jadue un machista de mierda más. O sea, no me extraña — 💚Mujer Verde 🍐♒️ (@MujerPera) 12 de marzo de 2019

#ContigoCHV soy de la calera, jadue en su juventud cuando estaba acá , era un tipo levantado de raja, muy petulante, mirador en menos, así que no me extraña lo que se habla ne el programa y lo que pasó. — Luis Jeria (@Luiscalera77) 12 de marzo de 2019

#ContigoCHV anoche soñé que me topaba con Sergio Jadue en una plaza, y le escupí la cara… fue maravilloso. — J. Snow (@Thor_Mjollnir) 12 de marzo de 2019