Los mejores memes que ha dejado la caída de Facebook, Instagram y Whatsapp a nivel mundial

Más de 6 horas lleva la caída masiva de las redes sociales: Facebook, Instagram y Whatsapp a nivel mundial, la que para muchas personas ha sido catalogada como una de las más grandes de la historia.

Desde la compañía del estadounidense Mark Zuckerberg publicaron un mensaje explicando que “somos conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema tan pronto sea posible”.

Bajo ese panorama, los usuarios de las plataformas digitales han comenzado a dejar un sinnúmero de memes tras esta problemática.

