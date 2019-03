Camila Gallardo se cansó de las críticas: “No me he sacado las costillas, las pechugas son mías, el pelo es mío”

La artista nacional Camila Gallardo lamentablemente ha sido el foco de polémicas durante el último tiempo. La situación que vivió con el Alcalde de Puerto Varas fue una de las que más escozor causó, pero las constantes críticas que recibe en las redes sociales, también pasan la cuenta.

En una entrevista con The Clinic, la intérprete de “Abrázame” desmintió los rumores que circulaban en las redes sociales sobre supuestas cirugías estéticas, específicamente un aumento de busto o incluso que se había sacado costillas.

“¿Ves las extensiones? ¿Cachai lo fácil que es inventar eso? Mira, también tengo todas mis costillas, no me falta ninguna. Siempre nos han enseñado a competir y ser envidiosas entre las mujeres (…) Yo no me he sacado las costillas, las pechugas son mías, el pelo es mío”, aseguró la cantautora.

No obstante, las críticas que recibe no opacan su talento musical, pues desde su presentación en Viña del Mar 2019, solo ha cosechado éxito. Actualmente se prepara su “Rosa Tour” por España que iniciará este 23 de mayo.