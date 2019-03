Honesta: Gaby Hernández reveló que dejó de Mega y se unió Chilevisión por mejora de dinero

El segundo bloque del matinal de Chilevisión, “Viva la Pipol” de este jueves se vio marcado por una dinámica ronda de confesiones entre Pamela Díaz y la actriz Gaby Hernández.

Bajo este contexto la “Fiera” le consultó a la intérprete por qué se fue de Mega y si su cambio de casa televisiva fue por dinero.

Gaby Hernández optó por la honestidad aseguró que fue así. “Fíjate que por dinero, lo digo bien claro. En Mega me hicieron una proposición de un contrato de por vida, pero no me convenía porque era menos de lo que estaba ganando”, aclaró.

También afirmó que no le atraía la idea de estar “atada” a Mega y, justo en ese momento, le llegó la oferta de Chilevisión.

“Yo dije ‘perfecto’. Si no hubiera sido por ese ofrecimiento probablemente estaría en Mega en unas condiciones un poco injustas. Estoy muy agradecida del canal, los amo mucho, pero Bethia dijo ‘todo el mundo para abajo’ (…) Entonces dije ‘no"”, detalló.

Finalmente se pronunció sobre la crítica de Ximena Rivera sobre la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres dentro del set. “Son millones y millones de diferencia, lo digo aquí y ya está bueno. Si tienes un rol protagónico y eres mujer, que te paguen igual que un rol protagónico de hombre”, finalizó.