Nano Calderón se independizó y tiene departamento de soltero: Raquel Argandoña es la más preocupada

El hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, finalmente se independizó tras una larga espera. Si bien se suponía que en diciembre del año 2018 le entregarían su departamento de 80 metros cuadrados en la comuna de Las Condes, esto se atrasó.

Aunque la nueva fecha de entrega correspondía a fines de marzo del 2019, las ansias del estudiante de derecho de 21 años por vivir solo fueron superiores y tomó una decisión: arrendó un departamento pequeño para saber lo que era vivir solo.

“Llegó un punto en que dije: no aguanto más, quiero irme donde sea. De puro ansioso, como para hacer la previa y probar, me fui a vivir solo antes. Quería saber si efectivamente me iba a acostumbrar”, comentó en una entrevista para el diario Las Últimas Noticias.

No obstante, contó que se acostumbró rápido, aunque una de las cosas que más le costó fue mantener el orden. “Caché que si desordeno algo lo tengo que ordenar altiro para que se mantenga ordenado. Me pasó con la ropa y con la loza”, detalló.

Quien no se encontró muy feliz con la independencia de Nano Calderón fue su madre, Raquel Argandoña, quien según el joven de 21 años, fue la más preocupada sobre su vida en solitario.

“Ella fue una vez (Argandoña): la invité a comer algo, pero más que ir a verme, creo que fue a revisar que tal iba el orden en la casa. Y vio que estaba todo ordenado”, aseguró Nano.