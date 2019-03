La pena que sacude a Xuxa

View this post on Instagram

O que faço sem seu corpo grudado no meu? O q eu faço sem seu sorriso de lado e aquele rabinho que parecia que ia quebrar ao me ver… mesmo que eu tenha ido só no banheiro e voltado pra cama? O que eu faço sem seu cheirinho no meu travesseiro? o que eu faço sem seu ronquinho? O que faço sem vc ??? Eu não me preparei , não era pra vc ir tão cedo….me da mais beijos, meu amorzinho de pelos.(alguém me diz que isso é mentira por favor)