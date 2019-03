Animadora Jessica Abudinen pasó 15 días en cama los primeros días de post natal para bajar de peso

Jessica Abudinen fue mamá hace dos meses de su cuarto hijo, aunque esta vez la recuperación tras el parto lo vivió de manera muy diferente, ya que tras éste bajó 15 kilos gracias al proceso que le recetó su doctor, luego de someterse a una cesárea: “Me obligó a recuperarme de una manera distinta”.

“Me mandó a reposar por 15 días. Me dijo ‘vamos a hacer una recuperación a la antigua. ¿Te acuerdas cuando las mamás de antes no se movían y hasta tenían que llevarles las guaguas para que las amamantaran? Así mismo’. Y eso hice. Sólo me dejé querer”, relató la animadora, que no tuvo ningún inconveniente durante estas dos semanas.

En conversación con LUN, el doctor Edison Krause, ginecólogo de la Clínica Alemana de Temuco, explicó que esta una práctica poco habitual, advirtiendo que “es más importante reposar luego de un parto normal que de una cesárea, porque hay más riesgo de prolapso (caída del útero) y complicaciones en el piso pélvico (…) quizás ella tuvo alguna complicación en la cirugía. Eso sería lo único que justificaría tantos días en cama”, analizó el médico.