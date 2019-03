Eliana Albasetti muestra sus sexys curvas enviando un potente mensaje a las mujeres

Siempre que alguna mujer sube alguna fotografía a Instagram mostrando su figura, a algunas se les critica por mostrar mucho o por estar extremadamente delgadas, junto con ello, tienden a compararse y desean lograr esa delgadez o un cuerpo trabajado.

Es tomando esos mensajes, que la actriz Eliana Albasetti publicó una fotografía en la que muestra su curvilinea figura y escribe lo siguiente:

“Siempre vemos a mujeres luchando contra su peso. Mientras observan constantemente su figura en el espejo, llevan un minucioso registro de su dieta e incluso algunas envidian a las chicas delgadas todo el tiempo. ¡Es momento de aprender a apreciar nuestras curvas!

En serio, ser curvilínea es buenísimo. De hecho, hay una serie de ventajas que tenemos las mujeres con curvas, como las que verás a continuación.

1 nadie llena un Jean cómo vos.

2 si te caes alguna vez, tienes carne suficiente para no lastimarte, gracioso o no les juro que es verdad!!!

3 Según la ciencia, las chicas con curvas tienden a ser más inteligentes y a vivir más tiempo.

4 Algunas chicas deben hacer rutinas de ejercicio exhaustivas para conseguir lo que tú tienes de forma natural. Y muchas ventajas más !!!

Paremos de buscar la flacura extrema, y valoremos un poco más lo que tenemos. Me acuerdo cuando trabajaba como modelo de pasarela y me era imposible entrar en un talle 36.

Y dejen de decirme que estoy mas gordita, si !!! Es verdad y se ve a simple vista. Pero me encanta!!!🤗 ”