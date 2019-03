"Estamos devastados como familia": La funesta noticia que entristeció e indignó a Coté López

En la jornada de este domingo, María José López entregó una triste noticia que, junto a su familia, la tienen en un estado de tristeza e indignación.

La esposa de Luis “Mago” Jiménez compartió una historia a través de su cuenta de Instagram en donde narró cómo un vecino del condominio donde vive atropelló a su perrito Milo.

Lo que más molestó a la modelo fue que el sujeto le comunicó la noticia a través de un mensaje de texto y, además, tomó al can y lo dejó en la puerta de su casa, “para que sus hijos no lo vieran”, señaló.

“Estamos devastados como familia ayer recibimos la horrible noticia de que mi vecino atropello a nuestro amado milo, me cuesta creer que existe gente tan mala, sin valores, sin sentimientos…”, partió comentando.

“Este personaje nos mandó un MENSAJE DE TEXTO para decirnos que lo atropelló ‘sin querer’ y que lo dejó en la puerta de nuestra casa para que sus hijos no lo vieran. ¿qué clase de persona hace eso? Más bien ¿qué clase de monstruo!? Lo quita por sus hijos ok! y los nuestros ?!! para mi hijos Milo era su hermano su mejor amigo su todo, ¿no importan mis hijos?! Dejarlo botado en la tierra!?”, relató.

No obstante, su mensaje no terminó allí y luego arremetió con bastante molestia sobre este sujeto.

“Ni siquiera venir a darnos una explicación a la cara, preguntarnos si necesitamos algo, dar una disculpa?… no puedo expresar lo que siento. Pero Dios desde arriba juzga y espero no verle nunca la cara a este HDP pq no tengo otra palabra para llamarlo y en vez de pensar que sus hijos verán un perrito…debería pensar y sentir vergüenza de que tienen un papá tan mierda! Es inhumano lo que hizo!”, aseguró.

Finalmente compartió unas capturas de pantalla que revelan el duro trato que tienen los vecinos con los que vive en el condominio respecto a los animales, donde una persona escribió “ya saben qué hacer con ellos”.

“Les dejó en las historia el chat del condominio así es cómo hablan estas ‘personas’ de los perritos. Pd: descansa milo ya estás con Vito jugando en el cielo, te extrañaremos por SIEMPRE 😭”, se lamentó Cote López.

Aquí puedes ver las capturas que compartió, donde sus vecinos entregan un curioso trato con los animales: