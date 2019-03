Paloma Mami compartió historia con famoso cantante español y encendió rumores de colaboración

No podemos negar que la cantante chilena Paloma Mami es la artista revelación del último tiempo y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, arrasando en las plataformas de streaming digital y hasta siendo promocionada en el Time Square de New York.

Si bien la cantante de trap debutará en los grandes escenarios al participar del festival Lollapalooza, parece que sus planes van más allá, pues se mostraría vinculada profesionalmente a un conocido artista español.

En una historia compartida recientemente en su cuenta se puede ver cómo comparte con “C. Tangana”, el conocido trapero y reguetonero de España.

En el registro se puede ver cómo baila en un estudio de grabación, por lo que los rumores de una posible colaboración entre Paloma Mami y C. Tangana suenan bastante fuerte.

Recordemos que el español hace algún tiempo reveló para T13 que “desde el primer día” tuvo intenciones de colaborar con Paloma Mami.

“Suerte si coincidimos en algún momento para hacer algo. No tenemos mucho tiempo ahí en Chile, creo, pero si no es en ese momento será en otro porque vamos, eso tiene que pasar”, aseguró al citado medio.

Aquí puedes ver el registro: