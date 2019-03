Geri Hoops se posicionó como la “reina del twerk” chileno y sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram avalan este título. Gracias a su disciplina ha logrado recorrer varios países del mundo y consiguió crear su propia academia.

No obstante, la joven a través de las “Preguntas” de Instagram fue consultada por sus cirugías estéticas, de acuerdo al portal M360. Fue ahí cuando confesó que se arrepentía de una: su aumento de pechos.

En un honesto video de la red social, la bailarina explicó: “No sé cuál es la palabra que debía usar. De hueona, de insegura. Trabajaba en eventos y usaba sostenes con relleno. Cuando me echaron de Prisa, con el finiquito que me dieron, inmediatamente me operé”, contó.

“Me arrepiento hasta el día de hoy porque jamás me imagine que iba a hacer clases de twerk porque molestan muchísimo porque pesan. Dejé de correr y subir cerros. Doy gracias a dios que ese doctor no me quiso poner más, porque yo me quería poner 500 cc”, agregó luego.

Finalmente confesó algunas cosas que le molestan, pero que no tienen una solución real: “Lo que no me gusta es ser tan baja. En verdad mido 1,56, 1,57, no sé. Soy patas cortas porque mucha gente que es más baja que yo, se ve más alta por el largo de piernas”, aseveró.