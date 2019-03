Paty Maldonado le responde a Maite Orsini: "Ella no se molestó cuando su ex andaba con la polera de Jaime Guzmán"

En la edición de este lunes de “Sin Límite”, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña hablaron sobre la dura crítica que hizo la diputada Miate Orsini por la invitación almuerzo de honor dedicado al presidente brasileño Jair Bolsonaro.

En ese contexto, Maldonado destacó que hubo un error en la invitación, pero “hay mala intención. Tuvieron que haber dicho ‘traje de cóctel’, porque no falta la tontona que llega con un vestido largo con hawaianas”.

Luego le dedicó duras palabras a Orsini, recordando la vez que en Gabriel Boric usó una polera con el rostro de Jaime Guzmán con balazos en su frente.

“¿No se molestó cuando su ex andaba con la polera de Jaime Guzman con el balazo en la cabeza? Qué raro que la gente se moleste por algunas cosas”, manifestó Maldonado.

“Esto se llama populismo, buscarle los siete pelos al gato, buscar notoriedad para estar bien con las redes sociales, con las féminas”, agregó.

Posteriormente, la conductora radial, puso en contexto la situación, ya que hay un protocolo y “hasta el más estúpido sabe cómo se tiene que vestir. Ahora no va a faltar el que llegue con zapatillas y un charango”.

“Yo creo de verdad que el pantalón no significa que no sea femenina ni delicada. Será protocolo, será protocolo, pero yo no estoy con el protocolo. Si a mi me dicen de vestido corto, yo no voy a ir porque no uso”, concluyó.