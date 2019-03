Productor Chileno demandó a Daddy Yankee por 3.7 millones de dólares tras cancelación de show

No hay que tener grandes conocimientos musicales para reconocer el nombre de Daddy Yankee y Luis Fonsi. Debido al gran reconocimiento de ambos en la industria musical, Cristián Argomedo, el rostro detrás de la empresa que intentó traer al “Big Boss” a Chile, no tuvo la mejor de las suertes.

El 19 de septiembre del 2018 la empresa “El Cartel Récords”, de Daddy Yankee, anunció que cancelaría la gira por nuestro país, dejando a Argomedo, de “Empire Digital” no solo molesto, sino también con una considerable deuda económica.

“Nuestra idea era juntar a dos grandes artistas, ahí se decide cerrar con Daddy Yankee tras la confianza con la empresa que más veces lo ha traído a Chile”, aseguró Argomedo.

Pero esto no acaba ahí, pues el representante chileno aseguró que le pagó 300 mil dólares a Daddy Yankee, que habrían sido la mitad de lo acordado para su presentación en Chile. Esta suma, luego se volvió en solo el 25% de lo requerido. Pero tras la cancelación de su gira en el país, el dinero no fue devuelto.

“Se acordó que el resto se podría cancelar hasta el 20 de septiembre (US$900 mil más). Un día antes que venciera el plazo, ellos cancelan y empiezan a difundir la noticia”, afirmó el hombre de Empire Digital.

Debido al “fraude monetario”, el empresario chileno comenzó una jugada legal con el fin de notificar a Daddy Yankee de este hecho y según contó para el diario La Cuarta, lo encontraron en camarines tras una de sus presentaciones en donde Carabineros le informó del asunto.

No obstante, el puertorriqueño no le tomó el peso a la acusación. “Según lo que nos manifestó el receptor, Daddy Yankee fue y es indiferente a nuestra demanda”.

Finalmente le productor aseguró que sus últimos fondos están puestos en el apartado jurídico, tras el pago de los 300 mil dólares al cantante, sin incluir los gastos de producción para un show que nunca se realizó. Es por eso que la demanda monetaria asciende a los 3,7 millones de dólares.

“Nos conocíamos y había una relación de confianza (…) Si algo les molestó de nuestra producción, se podría finiquitar de manera más simple, si no quiero participar con ‘x’ artista, yo devuelvo el dinero, no me quedo con él. DY me desilusionó como persona porque además dijo ‘no conozco su empresa”, sentenció Cristián Argomedo.