Carolina Arregui y su relación con Claudia Di Girolamo: "Como que se respira mala onda"

El distanciamiento comenzó hace varios años atrás.

Carolina Arregui y Claudia Di Girolamo son dos de las actrices más emblemáticas de la televisión nacional, pero lo que pocos sabían es que ambas no se llevan muy bien.

La actual panelista del “Muy Buenos Días”, entregó detalles de la problemática relación que comenzó cundo Arregui estaba casada con el director Óscar Rodríguez, ya que ella siempre era la protagonista de sus teleseries.

En ese contexto, un nuevo capítulo se escribió durante este Festival de Viña, ya que ambas se toparon en dicho evento.

“Ella (Claudia) fue una sola noche, la primera (al Festival). Justo me tocaba pasar por la fila donde estaban todos mis compañeros actores y estaba todo como muy apretujado. Voy pasando y está la Claudia. Cada vez que me encuentro con ella, que es una vez al año, para mí es un agrado. Yo le busco la cara, a lo mejor tiene un poco de… No sé. Bueno, voy pasando y entonces digo ‘¡hola Claudia!”, destacó Arregui.

Luego agregó que Di Girolamo le respondió de forma cortante y con una mirada no muy agradable, por lo que ella no se quedó callada y le dijo “‘como que se respira mala onda, pero no importa, no voy a enganchar con ese tipo de cosas"”.