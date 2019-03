“No nos parecemos en nada”: Joven confundida con Fernanda Maciel se descargó tras error de TVN

Hace unas jornadas en el Festival “Muy Buenos Días” un matrimonio entregó unas imágenes de un aeropuerto que, según ellos, podía corresponder a Fernanda Maciel, la joven de 22 años que lleva desaparecida casi 14 meses.

El programa causó gran revuelo y, con imágenes de seguridad del aeropuerto en mano, se alentó a la posibilidad de que se tratara de la joven.

No obstante, los usuarios de las redes sociales rápidamente dieron con quien se trataba en realidad: una conocida modelo nacional con más de 80 mil seguidores en su cuenta de Instagram que se encontraba esperando su vuelo a Estados Unidos para iniciar sus vacaciones.

Ignacio Gutiérrez, más que disculparse sobre la situación que se vivió que provocó dolor en la madre de Maciel, agradeció a los usuarios de las redes por aclarar la situación.

“Le agradecemos a los que colaboraron a través de redes sociales para enviar distintas fotos, da lo mismo la foto que haya enviado, no era Fernanda Maciel la que aparece en el aeropuerto, pero se agradecen todos los intentos de las personas que estaban ahí”, afirmó en vivo.

La joven modelo fue contactada por diario La Cuarta en donde se mostró preocupada por la situación que vivió, sin enterarse, pues el material incluso terminó en manos de la policía.

“Yo no quiero que me involucren en nada, estoy de vacaciones y no puedo hacer nada”, aclaró al medio.

Otro de los aspectos por la que fue consultada fue el supuesto parecido con Fernanda Maciel, asunto que ella desmintió tajantemente: “Nada que ver ella conmigo. No nos parecemos en nada. No entiendo esta confusión”, detalló.