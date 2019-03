“Perdón, antipática no me digas”: Raquel Argandoña arremetió contra Mariana Derderián en vivo

El día de ayer en el matinal de Canal 13 “Bienvenidos” se tocó el tema de Maite Orsini y la polémica invitación que recibió por parte del Presidente Piñera al almuerzo con Bolsonaro, el mandatario de Brasil.

La controversia nació luego que el correo especificara que las mujeres debían asistir con “vestido corto”, lo que desató la ira de la diputada y arremetió contra el gobierno a través de Twitter, asegurando que era una “invitación oficial que sigue en 1800”.

En “Bienvenidos” Raquel Argandoña se mostró en desacuerdo con la opinión de Maite Orsini y, en medio de la discusión, Mariana Derderián le dijo a la “Quintrala” que sus palabras sonaban un tanto antipáticas. Argandoña no dudó en responderle.

“Yo creo que la diputada nunca entendió, leyó mal la tarjeta, la invitación o ella pensó que tenía que ir de minifalda. Nadie le explicó”, comenzó afirmando Argandoña.

Fue allí cuando Derderián intervino y encendió la polémica: “No. Yo creo que es un poco antipático decir que no entendió”.

Raquel no guardó silencio y respondió de inmediato: “Perdón, antipática no me digas. Esa es mi opinión. Ahora que tú opines distinto es otra cosa”.

Derberián, al parecer sin ánimos de causar malos ratos con su colega, insistió en su argumento: “Lo que quiero decir es que tú digas que no entendió suena antipático poh Raquel”, a lo que Argandoña volvió a insistir: “No entendió”.

Mariana Derderián finalmente expuso su punto de vista y argumentó a favor de Orsini.

“Ella lo que está diciendo es que el lenguaje construye realidad. Si tú lees en una invitación que los hombres tienen que ir con un traje oscuro y que las mujeres tienen que ir con falda, ¿qué cuesta corregirlo en vez de decir ‘falda corta?”, explicó Derberián.

Luego invitó a que buscar “otras formas de decir las cosas”:”¿Qué cuesta corregirlo y decir ‘esto es formal, de cóctel, semi formal’? Hay tantas formas de decir lo mismo. Lo que ella dice es ‘busquemos otras palabra, pero no me digas qué prendas del closet debo elegir. Dime cóctel, dime semi formal’. Eso es lo que ella entiende”, puntualizó para que luego se cambiara de temática en el matinal.