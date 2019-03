El bullying de Kel Calderon a Raquel Argandoña en Instagram

Kel Calderón viajó en agosto a Miami junto a su madre. En este contexto, la hija de Raquel Argandoña comenzó a subir a su cuenta de Instagram una serie de adelantos de un video donde recopila los mejores momentos de este periplo.

Un material que no favorece para nada a la panelista de Bienvenidos. De hecho, Kel en el registro se encarga de molestar a la “Quintrala” en varias oportunidades.

“¿Cómo se hace un canal de YouTube? Mucha gente no sabe. Yo no sé si se compra, dónde se compra… Yo no sé por qué tú tienes un canal y yo no, si yo soy más top que tú”, dice en un momento Argandoña.

El video se titula “Kel y mamá Raquel en Miami” y donde la propia modelo reconoció que tras esto “puede que mi mamá me asesine… es muy muy diferente a mis videos normales”. De hecho, la propia Argandoña le advirtió a su hija: “Pobre de ti si lo subes. Todavía no me conoces”.

Revisa la publicación: