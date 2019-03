Paty Maldonado se enfurece con Karol y Joaquín por broma sobre sus calzones

Todo ocurrió mientras inspeccionaban el auto de José Miguel Viñuela.

Karol Lucero y Joaquín Méndez son dos de los panelistas más jóvenes del “Mucho Gusto” y constantemente están haciendo bromas al resto de sus compañeros.

Una de sus víctimas favoritas es Patricia Maldonado, quien sufrió una broma durante el capítulo de este jueves y que está relacionada con su ropa interior.

Resultas que Karol y Joaquín fueron al auto de José Miguel Viñuela para llevarlo a la revisión técnica, pero antes inspeccionaron el vehículo y sacaron unos calzones de talla grande, asegurando que pertenecían a Paty.

Lo anterior enfureció a al ex cantante y encontró que la broma fue una falta de respeto, ya que con esas cosas no se juega.

“Esta parte no la encuentro nada de graciosa, si ustedes piensan que hay que reírse de eso, a mí me parece que es una soberana estupidez, es muy básico, porque podrían sacar un calzoncillo suyo y reírse, pero tenía que ser el mío, no me parece gracioso hasta aquí, te lo digo altiro (…) No es broma lo que estoy diciendo”, sostuvo.