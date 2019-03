“Con razón la Kel se alejó”: Vesta Lugg volvió a recibir despiadados comentarios tras osada foto

Hace unos días la influences Vesta Lugg volvió a general gran polémica luego de que publicara una imagen en lo que parece ser un club nocturno, posando con un sugerente traje negro.

Y al igual que en anteriores oportunidades, los usuarios la volvieron a destrozar en los comentarios.

“Carabatera”, “prosti”, “patética” y “con razón la Kel te dejó”, fueron solo algunas de las odiosas palabras que recibió en su cuenta de Instagram.

Afortunadamente en esta ocasión también hubieron followers que la defendieron de esta feroz crítica que recibió de forma gratuita.

Cabe recordar que hace un par de semanas Vesta Lugg publicó un par de fotografías similares y donde también recibió despiadadas críticas.

Ante esto Vesta Lugg, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua y se defendió: “Me puse un set de lencería que yo amo y si yo quiero empelotarme en mi Instagram porque quiero empelotarme, eso no me quita credibilidad en ninguno de los otros aspectos de mi vida”, comentó en aquella oportunidad.

Aquí puedes ver la nueva fotografía que sacó lo peor de los internautas: