"Estoy muerta en vida": Angie Jibaja preocupa a sus fans tras autolesionarse y publicar fotografías

La actriz peruana que participó en un reality de nuestro país, Angie Jibaja, hace algún tiempo que no está pasando por un buen momento en su vida personal.

Esto, luego de que el Ministerio de la Mujer de Perú le quitara la tuición de sus hijos, entregándoselos a su hermana, hecho que habría devastado a la modelo.

Tras esto, arremetió contra su madre acusándola de haberle robado dinero a través de Instagram y, día más tarde, su madre aseguró en un programa peruano que Angie Jibaja había desaparecido.

Ahora, subió una serie de historias a Instagram en donde relataba el gran dolor que estaba viviendo y sufriendo: “Algún problema más??? No nada peor de lo que ya me hicieron. separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron. Yo no estaba tan mal, ustedes lo consiguieron…. Los odio, esto no es justo, los extraño, no puedo más sin mi familia, mis hijos son mis vida, sin ellos estoy muerta en vida“, escribió.

Luego atacó a la fiscalía y volvió a recordar el hecho de que le quitaron a sus hijos: “Fiscal de la p… familia porque no ven a esos niños que trabajan de noche. Que realmente están abandonados. Ser yo es ser una…, todos te agarran de punto. Era loca pero ustedes hoy hicieron que yo pierda toda la cordura. Espero que a ustedes no les pasa lo que a mi hermosa familia le pasó.. Separarlos de mí, que les quede en su conciencia”.

No obstante, la historia más impactante que compartió fue una en donde enseñaba su brazo bañado en sangre, luego que se propinara más de una docena de cortes.

Aquí puedes ver algunas de las historias de Angie Jibaja: