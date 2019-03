Soledad Onetto revela grosero acoso que ha sufrido por años en redes sociales y que denunció a la PDI

“Yo llegué hasta un punto final en el que me dijeron ‘¿qué puede hacer? Mire, lo que tiene que pasar, Soledad, es que, a usted, primero, para que nosotros podamos hacer algo con esto, es que la amenace de muerte’”, es parte del relato que hizo Soledad Onetto en el matinal de Mega sobre el acoso de una, o más personas -la periodista no especificó-, a través de sus redes sociales.

De hecho según se informa en Glamorama, ella denunció en la PDI, pero esto nunca tuvo una solución.

El ciberacoso que la periodista vive desde hace más de dos años, lo recibe en redes como Instagram y Twitter, y se trata de inventos y groserías sobre su vida personal sexual.

“Tenía una reunión reimportante, pero me quedé porque es un tema que me violenta de sobremanera, de verdad. Es un tema que me tiene hasta acá. Y escuchar esto, de que son personajes públicos y se tienen que bancar todo lo que la gente quiera decir, a mí me tiene hasta acá y sobrepasada”, indicó.

“El acoso y el hostigamiento es físico, verbal, entre tú y yo, es un grado de violencia como el que conversábamos recién. Y otro es a través de las redes sociales. Y punto final, publique yo una foto en bikini, publique yo una foto en la piscina, o una foto en la playa, yo veo lo que hago con mis redes sociales”, agregó la periodista.

“Y aquel que quiera hostigarme, que quiera agredirme a través de las redes sociales, exijo que tenga el mismo castigo que si viene dándome la cara, y tenga la decencia de decírmelo en la cara, hacerme una acusación en la cara de la misma forma. Porque de verdad el tema me tiene absolutamente sobrepasada”, dijo en el programa.

En este sentido indicó que hay una total desprotección de las personas y sostuvo que “recién, hace poco, estamos viendo visos de este proyecto de protección del ciberacoso que, digamosló, es una iniciativa que está liderada por el Ministerio de la Mujer, que va en este tema y dice ‘preocupémonos del tema’. Y todo esto surge a propósito de Nido.org, que es el caso más grave”.

“Pero todos lo que denunciamos antes, respecto de acoso, violencia, mentiras a través de las redes sociales, ¿qué te decían que puedes hacer? Absolutamente nada”, sostuvo.

“Yo llegué hasta un punto final en el que me dijeron ‘¿qué puede hacer? Mire, lo que tiene que pasar, Soledad, es que, a usted, primero, para que nosotros podamos hacer algo con esto, es que la amenace de muerte’. O sea, yo tengo que esperar, tal como conocieron un testimonios que trajeron para acá, de otra persona que era conocida, que le dijeron exactamente lo mismo. La hostigaron, la hostigaron, la hostigaron, y le dijeron ‘cuando la amenacen de muerte, ahí entramos nosotros’. ‘O sea, ¿con qué me quedó yo? Que me amenacen de muerte’”, puntualizó molesta.

“Me parece que no merecemos este nivel de legislación, ni este nivel de protección, si somos ciudadanos que respondemos a un país, pagamos los impuestos, participamos como todo el mundo en actividades ciudadanas. De verdad que yo lo encuentro absolutamente inaceptable desde todo punto de vista”.