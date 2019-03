Integrante de las Spice Girls revela que tuvo relaciones con una de sus compañeras de banda

“Mel B” confirmó que con Geri Halliwell, ambas integrantes de las Spice Girls, tuvieron una aventura romántica a principios de los noventa. “Ya está, lo he dicho todo. Ahora ella (Geri) me va a matar”, dijo en una entrevista que realizó el columnista del Mail on Sunday, Piers Morgan.

Confirmando rumores del pasado, “Mel B” dijo que “ella va a odiarme por esto, porque ella es muy elegante, tiene su casa de campo y a su esposo, pero es un hecho. No fue algo serio, sólo fue algo que sucedió. Nos reímos y ya, eso fue todo”.

Añadió que “espero que cuando le pregunten a Geri sobre esto, lo que espero que pasará después de esto, ella no lo niegue porque fue solo un momento entretenido”.

Mel B ha sido abierta sobre su sexualidad, revelando previamente que tuvo una relación con una mujer durante cinco años.