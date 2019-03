Las sensuales fotos en bikini de Anahí Vega, hija de Yasmín Valdés

Más de 25 mil seguidores en su perfil de Instagram tiene Anahí Vega, la guapa hija de la ex chica reality Yasmín Valdés.

La joven es estudiante de Derecho de la Universidad Diego Portales, tiene 21 años y se dedica al fitness.

En su perfil publica imágenes con su tonificado cuerpo y también los ejercicios que realiza.

“Quizás muchos opinen que una mujer musculosa es poco femenina, pero me importa una mierda (…) Era obvio que ponerme a entrenar más y comer mejor me llevaría a un cambio inevitable… Mi cuerpo seguirá cambiando y me gusta que refleje mis hábitos… Me gusta que mi cuerpo se vea fuerte, me gusta que mi cuerpo no cumpla con el estereotipo de mujer delicada, me gusta, me gusto y eso es lo único que importa 🙌🏽❤️”, señaló a fines del año pasado en una publicación que realizó en las redes sociales.

Revisa algunas de sus publicaciones