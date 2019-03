"Toc show" vuelve a las pantallas con nuevas panelistas

Hoy lunes 25 de marzo en su horario habitual comienza una nueva temporada de “Toc Show”. Juan Carlos “Pollo” Valdivia continúa comandando este proyecto y suma a dos mujeres con carácter y mucha opinión: Carolina Brethauer y Mariela Sotomayor.

Carolina ya había trabajado con Juan Carlos hace un par de años y vuelve en gloria y majestad a este proyecto. “A mí siempre me ha gustado compartir con gente que admiro, y para mi ellos dos son el vivo reflejo de eso. Tengo la certeza que armaremos un muy buen trío”, comentó.

Mariela Sotomayor, ex panelista de “Primer Plano” y “Maldita Moda” también está ansiosa con la partida y confiada en el buen manejo de sus compañeros y comenta que “cuando me presentaron el proyecto quedé encantada, es otra faceta en la que no me ha visto el público y creo que desde ahí es un nuevo comienzo en mi carrera”.

Los tres conductores armarán un nuevo “TOC SHOW”, con más contingencia y actualidad, pero tratada desde una vereda más amable. El Pollo siempre ha ido por el lado más divertido y es algo que no quiere perder en el programa “para nosotros es un tremendo desafío ya que debemos mezclar la actualidad, contingencia con la parte lúdica. Yo siempre quiero pasarlo bien y que la gente se sienta identificada con nosotros. Vamos a ser contadores de la verdad, no dueños, y esperamos que la gente lo interprete a su modo y que se entretenga con nuestro programa”, aseguró.