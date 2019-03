¿Ahora en el gobierno? La curiosa publicación de Edmundo Varas donde abre sus puertas a la política

View this post on Instagram

Entendí que mi vida tiene valor, esfuerzo, sacrificios, metas y sueños que cumplir. He crecido a punta de experiencias, derrotas y triunfos. Hoy en dia mi foco es seguir trabajando sea en televisión, política o en mis empremdientos. Colocare mas fuerza, empuje, valentía y foco. Hoy estoy contento de estar rodeado de lindas personas y no necesito mas, solo los justos y necesarios necesito para mi vida. Me siento orgulloso y un ganador. Ahora vivo sin pensar el que dirán y vibro en el amor. @intrusoslared @cooperativa @adnchile @alfombraroja13 @lacuartacom @laterceracom @edicioneselmercurio @radioagricultura @rnchile @coredelmaipo