Cathy Barriga acepta la disculpas de la Doctora Cordero "entendiendo que nunca más se volverá a repetir"

Hace unos meses atrás ocurrió un hecho lamentable, el cual fue replicado públicamente por distintos medios de comunicación (dichos por la Sra. María Luisa Cordero). Hoy acepto las disculpas de la Sra. María Luisa Cordero, entendiendo que nunca más se volverá a repetir, ni conmigo ni con otras personas, el respeto es un derecho de todos.