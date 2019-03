Paty Maldonado defendió a Alberto Plaza y frenó cuestionamiento de Karla Constant y Viñuela

Durante la jornada de hoy el cantante nacional Alberto Plaza fue invitado al matinal “Mucho Gusto”, donde Karla Constant y José Miguel Viñuela lo entrevistaron por su polémica faceta que ha mostrado durante el último tiempo.

Recordemos que hace unos días vivió un tenso incidente con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien vinculó con dichos políticos a través de Twitter que al final eran “fake news”.

No obstante, el edil aprovechó la instancia para tratarlo de “mentiroso, chanta e irresponsable”.

Alberto Plaza reconoció el error y se defendió de la acusación de Jadue: “Era un fake news. Por primera vez me pasa y yo soy súper cuidadoso en eso”, comentó.

En la oportunidad, Karla Constant realizó una serie de preguntas que, si bien no le molestaron a Alberto Plaza, no fueron del agrado de Patricia Maldonado.

“Esto va a provocar mucha rabia en mucha gente… ¿No te da un poco de temor cómo te está percibiendo la gente? Te estamos conociendo en otro aspecto… ¿por qué te dio ahora por plantarte tan firmemente ante ciertos temas?”, consultó Constant.

“Porque estoy viendo ciertas cosas por las cuales tomo responsabilidad. Veo que se está generando un debate por ciertos temas donde se está caminando por una dirección que yo no creo que es buena para el país. Como yo creo que tengo otro ideal de país, yo salgo a hablar”, explicó Alberto Plaza.

Antes que Plaza pudiera continuar con sus argumentos, Maldonado interrumpió la conversación: “Te puedo interrumpir un cachito: me voy a dirigir a la pregunta que hizo… ¿Por qué él no podría y por qué Miguel Bosé sí puede? ¿Y por qué otros cantantes sí pueden? Varios otros se dedican a la política, yo no le veo nada malo”, afirmó la panelista.

José Miguel Viñuela intentó calmar la situación: “Es que en el último tiempo hemos visto un Alberto Plaza más opinante…”, pero Maldonado volvió a arremeter y cuestionó: “¿Pero cuál es el problema?”