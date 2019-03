Mario Sepúlveda deja "Resistiré" por delicada situación familiar

Pidió que lo acompañara un productor.

Mario Sepúlveda estaba consciente antes de ingresar a “Resistiré” que su suegra estaba pasando por una delicada situación familiar, ya que su suegra estaba enferma.

En ese contexto, el ex minero contó en el “círculo simbólico” que le habían informado que la madre de su esposa había fallecido, por lo que podía abandonar el reality por un día.

“La producción me apoyó en el tema de mi viejita, me apoyó con la idea de que me vaya a despedirme de ella (…) mi condición es que la productora vaya, esté conmigo para que yo no coma, para hacer lo mismo que estoy haciendo ahora. No quiero que piensen que en el trayecto me vaya a alimentar”, comentó Mario.