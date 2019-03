"El Poeta" de Morandé no pudo contener la emoción y Belloni recordó llorar cuando le contó que se separó

Daniel Ponce, conocido por su personaje “El Poeta” de “Morandé con Compañía”, se emocionó profundamente al relatar su realidad familiar en el programa “Viva la pipol” de Chilevisión.

Acompañado de Ernesto Belloni, contó lo difícil que ha sido estar lejos de sus hijos, luego de que se separó con su pareja. “Ellos están viviendo en Viña. A veces yo no puedo ir a verlos por el mismo trabajo, porque tengo gira con Belloni. Ayer, o anteayer, estuve hablando con mi hija. Me estuvo hablando por WhatsApp”, contó, según consignó Glamorama.

“Son los niños a los que yo echo de menos, el Christopher y la Scarleth”, agregó.

Por su parte, el intérprete de “Ché Copete” narró que “una de las cosas muy dolorosas fue cuando el ‘Poeta’ se separó. Fue muy doloroso. Él es muy amante de sus hijos. Y para un padre ver alejarse a sus hijos, es un momento muy triste. Gracias a Dios yo no lo he pasado, pero me lo imagino. A mí se me fue mi hijo a vivir con la polola y casi me morí. Tiene 29 años”.

“Recuerdo haber llorado cuando el ‘Poeta’ me dice… Me emocioné cuando supe la noticia y cuando él me cuenta con sus ojos llorosos”, recordó Belloni.