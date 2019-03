La honesta y dura confesión de Cardi B: drogaba a hombres que querían sexo con ella para robarles

La cantante Cardi B se ha convertido en una de las más exitosas del último tiempo gracias a sus hits como “I Like It” y “Money”.

No obstante, antes de conocer la fama, la artista reveló que trabajó como stripper y, durante las últimas horas, un audio comenzó a circular en las redes sociales donde se revelaba uno de sus más grandes secretos.

“Tuve que ir a un stripclub e iba en plan ‘oh, sí, ¿quieres follarme? Sí, sí, sí, volvamos a este hotel’. Y los drogaba y les robaba”, aseguró la cantante.

Ante la polémica que causó en las redes, la intérprete utilizó su cuenta de Instagram para referirse al registro que se viralizó.

“Estoy viendo en redes sociales que un vídeo de una vida que tuve hace tres años ha vuelto a saltar. Una vida donde hablaba de cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas o malas, pero necesarias para sobrevivir“, detalló.

Luego agregó que ella nunca aseguró ser buena: “Nunca he dicho que fuera perfecta o que viniera de un mundo de perfecto con un pasado perfecto. Siempre he contado la verdad sobre mis propias mierdas“.

También se comparó con otros raperos que glorifican los asaltos, la violencia, asesinatos y drogas, mientras que ella jamás lo ha hecho. “Nunca he glorificado cosas que hice en esa vida, nunca he sacado ese tipo de cosas en mi música porque no estoy orgullosa de ello y creo que es mi responsabilidad no glorificarlas”.

Más tarde aseguró que tomó esta determinación ya que tenía “opciones muy limitadas” y agradeció poder haber abandonado esa situación.

Finalmente narró que lo único que puede hacer en este momento es ser mejor, “por mi familia y por mi futuro”, escribió en una publicación que, finalmente, decidió borrar.