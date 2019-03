“Qué falso el llanto”: seguidores de Pacto de Sangre se burlan de último capítulo

Este jueves Canal 13 emitió el último capítulo de la semana de Pacto de sangre, en el que se dio a conocer que fue encontrado el auto de Daniela Solis.

Además Feliciano se reunió con Benjamín, a quien le contó información clave sobre la investigación: Marco es el principal sospechoso. Situación que las redes sociales criticaron por confiar en el mismísimo Señor Rojo y no darse cuenta.

A pesar de todo la escena que más llamó la atención fue la protagonizada por Maite y Marco, quien tras escaparse del psiquiátrico, fue a la clínica a ver a la hija de la fallecida Josefa, hasta donde también llegó ella.

En la oportunidad, él le aseguró a Maite que “esta guagüita también es mi hija… esta niña es de la Josefa y como ella se murió la tuición me corresponde a mí”.

¡No hay caso! Marco no quiere devolver a Daniela :/ “Soy el papá de esta niña” 😩 #MarcoEnFuga pic.twitter.com/ZPbr08K4q7 — Canal 13 (@canal13) 29 de marzo de 2019

En ese momento la bebé se puso a llorar. “Yo no la asusté, está tranquila”, aseguró Marco, quien no se la quiso pasar a la amiga de su ex.

Pero la escena causó risas, porque muchos en redes sociales consideraron que el llanto era demasiado falso.

Lee los comentarios:

Se les rayó el disco de la guagua (?) #MarcoEnFuga — ⚔️ Killbroy Killer ⚔️ (@Hoogueeto) 29 de marzo de 2019

La guagua llora como la Chilindrina #MarcoEnFuga — Sebastián T. (@demediachilena) 29 de marzo de 2019