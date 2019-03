Se aburrió: Silvina Varas publicó potente y "último mensaje" tras duras críticas a su cuerpo

Los seguidores de Silvana Varas, la expareja de Ignacio Lastra, se han mostrado bastante preocupados por la extrema delgadez que luce en las fotografías que comparte.

Debido a los múltiples mensajes que recibe, Varas decidió referirse al tema y entregó un fuerte mensaje.

“Última vez. Para cerrar el asunto: Sí, mi contextura si es así. Les guste o no. Sí mis brazos SIEMPRE han sido especialmente delgados”, partió comentando.

Luego explicó que ella ha intentado “ocultar” su figura y ha luchado contra esto, pero se cansó: “Es un complejo, vivo peleando por hacer flexiones y que se vean mejor y hace poco dejé las chaquetas y poleras con mangas porque me aburrí”, redactó.

Finalmente le realizó una pregunta a sus seguidores donde les consultó qué harían si vivieran esta situación.

“Yo le pregunto, si usted está acomplejado por algo… va a pasar escondido esperando que se le pase? Si usted por A b C motivo subió o bajó de peso… va a esconderse hasta que lo aprueben? (…) Yo no. Ya me escondí un año y me aburrí. (…) Clickea unfollow y ya”, sentenció.

Aquí puedes ver el texto que publicó.