Así fue el osado look con que Kel Calderón se lució en la primera jornada del Lollapalooza

View this post on Instagram

@lollapaloozacl Day 1 para @jeepchile y @pumawomen 🍭 ¿qué opinan? En manos de mi @patricioroldan ❣️que solo con un cel me toma estas fotos 🔥 styling: @esteban_pomar make up @taopaupau x @maccosmetics Hair: @enriquelopezestudio chaqueta y shorts: @misster.clothes 🔥 body: @bloody_weekend zapatos: Kel para @javierapoch Nails: @frenchbeautychile