Las drogas duras que ha consumido la actriz Gaby Hernández

En el nuevo programa de Chilevisión que conduce Julián Elfenbein, Podemos hablar, la actriz de Mega Gabriela Hernández sorprendió con una confesión respecto a las drogas.

“¿Quién de los presentes ha experimentado con drogas duras?” fue la pregunta a los invitados, entre los que se encontraban también Amaro Gómez-Pablos, Lily Pérez, Miguelo, Javiera Acevedo y Luis Gnecco.

Fue así como la actriz no tuvo problemas en revelar que durante su juventud experimentó con drogas duras y alucinógenas cuando vivió fuera de Chile junto con su esposo. Eso sí, aseguró que jamás sintió adicción por ellas.

“He consumido cocaína y hongos alucinógenos en Oaxaca, cuando viví en México“. Sobre su experiencia con hongos reconoció que “fue maravillosa”.

Respecto a la cocaína, aclaró que han sido pocas veces, pues como es hipertensa y tiene solo un riñón, podía ser un tanto “complicado”. Aun así, consideró que fue una buena experiencia. “No la he probado tanto pero sí la he probado. Y es como si tuviera un despertador adentro. Una taquicardia que digo ‘qué rico’ pero pero me digo que no lo tengo que repetir. Han sido pocas veces, porque me da susto de irme ‘al patio de los callados’”, agregó.

Gnecco no se quedó atrás y confesó que además de haber consumido marihuana en su juventud, “abusó” de la cocaína, señalando que “en momentos de mi vida se me disparó un poco”, pero lejos su experiencia más ‘extrema’ fue en España, donde consumió heroína unas “dos o tres veces.

Miguelo y Amaro también reconocieron algunos consumos pero nada que los haya marcado tanto. El primero aseguró que por su personalidad prefería estar sin nada en el cuerpo; y Amaro contó una experiencia que vivió en Brasil probando yopo.