"Me sentía el amigo gay": Sergio Lagos recordó cómo conquistó a su esposa Nicole

Con la participación de Sergio Lagos, Chiqui Aguayo, Mark González y Katyna Hubermann debutó la quinta temporada del programa de Chilevisión “La Divina Comida”.

En una jornada, donde el conductor de Canal 13, contó la historia de cómo nació su historia de amor con su esposa, Nicole.

“Estaba cantando en la nieve, congelada, me sacaron el micrófono de la mano y la primera persona que me recibe al bajar del escenario fue Sergio”, recordó la cantante. Por su parte, Lagos dijo que para él ese momento “fue súper impactante. No solo me gustó, me encantó, me fascinó”, quien reconoció que fue un amor a primera vista.

Tras ello, Sergio Lagos siguió entrevistando a la intérprete por sus trabajos musicales. “Un día yo había escuchado que Nicole tenía que ir a Buenos Aires y la llamo diciéndole: ‘Me regalaron dos pasajes’, pero era mentira”, aseguró Lagos, quien buscaba conquistar a la cantante.

“Pero no pasó nada (…) Yo iba a la casa de una amiga a buscar distribución para el disco, a trabajar”, dijo Nicole.

Por esos días al conductor de Canal 13 no le salían las cosas como pretendía. “Yo la iba a dejar a la casa de su amiga y me iba al hotel solo. ‘Soy el amigo gay’, así me sentía. Yo ya el domingo estaba resignado: ‘Esto ya se pudrió’”, recordó.

Sin embargo, tras ello las cosas se arreglaron para Sergio Lagos, ya que cuando venían en el avión de regreso a Chile, ella le dio un beso. Después y con el paso del tiempo se casaron.