"El quería que yo fuera súper flaca": La cruda confesión de actriz Katyna Huberman sobre la bulimia

El debut de la quinta temporada del programa de Chilevisión “La Divina Comida” ya comenzó y tuvo como invitados a Chiqui Aguayo, Sergio Lagos, Mark González y Katyna Huberman.

Fue esta última, la actriz Katyna Huberman, quien reveló durante el programa que sufrió de un trastorno alimenticio durante la adolescencia.

“Como a los 15 años tenía un pololo… Pololeaba conmigo porque obviamente yo le gustaba, pero él quería que yo fuera otra persona”, partió comentando Huberman.

Luego comenzó a explicar que su relación no era de la mejor y él constantemente la cuestionaba: “Te criticaba todo el día, que no le gustaba lo que hacías, que no le gustaba como te vestías, me dejaba en la casa por como me vestía”, detalló.

Sergio Largos y Chiqui Aguayo fueron los que más se preocuparon ante las palabras de Huberman y le consultaron por qué no terminó con él, a lo que Huberman respondió que esperaba la aceptación de él en algún momento.

“El quería que yo fuera flaca, súper flaca. Podría ser flaca pero curvilínea poh. Y él encontraba que esta cosa era de rotos (…) Como tener poto, tener cintura”, confesó Huberman.

La actriz comentó que esta presión por parte de su pareja en ese entonces la afectó mucho y se comenzó a preocupar por su peso, dando paso así a la bulimia.

Finalmente reveló que su mamá descubrió su problema y, junto al apoyo de sus padre, así como profesional, logró salir poco a poco de este problema.