Manelyk González arremete contra Aída en "Resistiré": "Es una señora que quiere llamar la atención"

El reality de Mega “Resistiré” ya está aquí y se ha instalado en la pantalla chica así como en las redes sociales gracias a las polémicas personalidades que se encuentran en el encierro.

Una de las que más controversias ha causado es Aída Nizar, quien se caracteriza por poseer una fuerte personalidad que ha logrado sacar de sus casillas a compañeros como Ariel Levy y Manelyk González.

Esta última habló con el diario La Cuarta y entregó su visión sobre Aída Nizar.

“Es una persona muy difícil de tratar, muy complicada, cuadrada. Para ella algo es rosa y es rosa”, comenzó afirmando Manelyk González sobre la personalidad de Nizar.

Otro punto en el que no concuerdan es cómo vivir el reality: mientras que Manelyk González no quiere “morir de hambre”, Aída no desea gastar ni un peso del compartido poso millonario.

Finalmente agregó que Aída Nizar no está adecuada a los nuevos tiempos. “es una señora que quiere llamar la atención todo el tiempo, acostumbrada a la tele antigua, a los antiguos realities y no, ya fue, nosotros somos milennials, pero ella no tiene puta idea de lo que le estoy hablando”, sentenció.