Nieta de Mussolini se enfurece con Jim Carrey por una caricatura: "Eres un bastardo"

“Si te estás preguntando a dónde lleva el fascismo, solo pregúntale a Benito Mussolini y su amante Claretta”. Este mensaje, junto a una caricatura que dibujó Jim Carrey y publicó Twitter, provocó la ira de la nieta del dictador italiano, Alessandra Mussolini.

Ambas figuras históricas aparecen retratadas colgando cabeza abajo, en alusión a cuando Mussolini fue capturado junto a la mujer y colgados en la Plaza de Loreto de Milán en 1945.

Por la misma red social, la respuesta de la diputada italiana le respondió “eres un bastardo” y luego publicó una serie de imágenes de sucesos en los que Estados Unidos ha sido responsable, como la bomba atómica de Hiroshima.

También escribió: “El presidente @realDonald Trump no tiene que preocuparse por los pobres ataques políticos de @JimCarrey; sus dibujos son solo papel sucio”.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 30, 2019