“A mí me echaron por ti”: Marcela Vacarezza repasó el momento cuando la echaron de un matinal por María Luisa Godoy

En cada fin de año la famosa “grúa televisiva” causa estragos en las casas televisivas. Hace 10 años estos cambios provocaron una ruptura entre dos rostros que hoy comparten set: Marcela Vacarezza y María Luisa Godoy.

Vacarezza el año 2008 se encontraba en la conducción del extinto matinal “Gente como tú” de CHV, junto a Leo Caprile y Julián Elfenbein. No obstante, la removieron y, en su lugar, ubicaron a María Luisa Godoy.

Este tema fue repasado el pasado martes en el matinal “Muy Buenos Días” de TVN, a propósito de los dichos de Sergio Lagos y su forzada salida de “Sigamos de Largo” de Canal 13, siendo reemplazado por Francisca García-Huidobro.

Ignacio Gutierrez inició el tema consultando si a alguno de los presentes le había ocurrido que iban un día y, de la noche a la mañana, estaban despedidos.

María Luisa Godoy respondió y aseguró que para ella fue “doloroso”, en referencia a que llegó a CHV el año 2008 reemplazando a Marcela Vacarezza.

Ante esto, Vacarezza arremetió: “A ver, a mí me echaron por ti, que es otra cosa. Antes de lo de ella, viene lo mío. Que me dicen ‘mucho gusto, que te vaya estupendo’, qué se yo. Esto me lo avisan un 28 de diciembre”.

Hugo Valencia, por su parte, echó “leña al fuego” y consultó a Vacarezza si sintió que fue un “golpe al ego” al ser reemplazada por un “pollito”, como lo era Godoy en ese entonces, que tenía 27 años y se desempeñaba leyendo noticias en el canal La Red.

“En esa época, la Mari estaba partiendo en la tele. Hoy día ya es la conductora del Festival de Viña. Pero en ese tiempo estaba partiendo y es un golpe al ego”, señaló Valencia.

Tras esto, María Luisa Godoy entregó toda la información que manejaba, para calmar los ánimos.

“Yo me sé todo este cahuín. Estaba Eva Gómez corriendo por los palos, que quería el matinal, y Jaime de Aguirre dijo ‘no’. ‘Sigue en el Diario de Eva’. Opción dos: Katherine Salosny. Estaba acá, en TVN. Es más, se lo ofrecieron antes que a mí. Y dijo que ‘no’. Venía corriendo por los palos Ivette Vergara, que quería serlo. Trabajaba (en el matinal de CHV). Era la ‘movilera’. Compitió por hacerlo y le dijeron ‘no, sigue de movilera’”, reveló Godoy.

Luego contó que la llamaron en noviembre del 2008 desde CHV, donde ella pensaba que le ofrecerían leer las noticias, no obstante, le ofrecieron la conducción del matinal.

Finalmente Vacarezza concluyó con que a ella simplemente la quisieron “sacar nomás”.