Javiera Suárez y las buenas noticias respecto a su salud: "Ojalá siga así"

En entrevista con Las últimas Noticias, javiera Suárez, reveló que hace más de un mes se siente en perfecto estado, pues no ha tenido dolores.

“Estoy mucho mejor que hace tres años atrás. Estoy en un buen momento físico y mental. El sentirse bien es que no me duela nada y el que no me duela nada implica que el melanoma está tranquilo, porque este cáncer siempre se hace notar”, manifestó la comunicadora. Además, anunció en sus redes sociales más noticias, aunque no adelantó pistas por ahora.

“Me encantan las sorpresas!!! Y la que se viene, es máxima! Ya les contaré más!!”