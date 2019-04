Cami Gallardo solidarizó con la salud mental y confesó: "También me han recetado antidepresivos"

A pocos días de que la cantante nacional Camila Gallardo lleve a cabo su segundo concierto en el Movistar Arena, la artista realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde le contó a sus fans que ha pasado por “semanas difíciles”.

Bajo este contexto, la autora de “Abrázame” conversó con TVN.cl y entregó detalles de lo que estaría pasando y le entregó importancia a la salud mental en Chile.

“Yo ayer lo decía en el live, me gustaría decirlo más tranquila, en un estado en el que esté bien, porque ahora no estoy como para hablarlo, pero creo que en Chile es tabú la salud mental y emocional de la gente. Hoy la depresión tiene cifras muy altas y nadie se da cuenta de eso”, comenzó explicando la cantante.

En la entrevista explicó que muchas veces ha pasado por situaciones difícil de sobrepasar, afirmando que “al final todos somos humanos, todos sentimos”.

Luego se refirió a lo que comentó en su transmisión en vivo, reconociendo que no está pasando por un buen momento y que también “tengo mis luchas”.

“Hoy es un tema que me toca a mí. Yo también tengo mis luchas y tengo mis guerras, y también tengo que ir a terapia y me han recetado antidepresivos, y es la verdad”, confesó.

La intérprete comentó que le recomendaron no hacer esto público, pues podría ser usado en su contra, pero ella sostuvo que su relación con sus seguidores se basa en la empatía: “Si yo no cuento lo que me pasa o visibilizo un problema que de pronto puedo tener, ¿quién más lo puede hacer?”, sentenció.