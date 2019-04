"Jamás estaré a tu altura": Carmen Gloria Arroyo respondió duramente a quienes le hicieron bullying en Instagram

No es la primera ni segunda ni tercera vez que “La Jueza” recibe pesados comentarios en las redes sociales tras publicar fotografías junto a su pareja, Bernardo Borgeat.

No obstante, en esta última oleada de negativos comentarios Carmen Gloria Arroyo no se quedó de brazos cruzados y realizó un simple acto: respondió a los “haters”.

“Viendo tus fotos me doy cuenta que jamás estaré a tu altura” o “¿En serio se toma el tiempo para escribir esto? Qué vergüenza“, fueron algunas de las respuestas que entregó Arroyo.

Ante esta polémica, Arroyo fue contactada por el matinal de TVN donde explicó por qué “devolvió” la agresión que sufrió por las redes.

“Yo soy bien contestadora, eso es lo primero que hay que dejar en claro. Contesto todo, y contesto finalmente porque no me quedo conforme con que la otra persona piense que yo debo guardar silencio, o que tiene derecho a agredirme y yo no tengo derecho a contestar“, aseguró en la oportunidad.

Finalmente hizo un repaso a los comentarios que recibió y entregó un feminista mensaje sobre la situación que viven las mujeres:

“Era un ataque a mi aspecto físico, a mi belleza, a mi edad, a todo. Me dijeron gorda, vieja, fea, de todo. En la época que estamos viviendo, nos estamos tratando y que la gente entienda que todas las mujeres merecemos respeto y todas las personas nos merecemos un respeto mínimo”, puntualizó.